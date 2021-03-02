針對近來債息上揚引發市場緊張，歐洲央行（ECB）與澳洲央行雙雙重申，將持續壓低債息支撐經濟。ECB總裁拉加德指出，ECB將會採取措施避免借貸利率過早上揚，澳央在召開決策例會後也表態，為壓低債息支撐經濟，必要時央行不排除加碼量化寬鬆（QE）。

拉加德周一表示，「ECB將會協助確保企業與家戶可獲得度過疫情危機所需的融資管道，並讓企業與家戶有信心融資環境不會過早緊縮。」

今年以來借貸成本穩定上揚，市場因此出現ECB是否會信守維持低利率環境承諾的疑慮。

針對債息上揚，許多決策官員也呼籲ECB應該採取行動，ECB副總裁金多斯（Luis de Quindos）周二指出，「我們需先研究名目殖利率揚升是否對融資環境帶來負面的影響，一旦有此一結論，我們也支持調整貨幣政策工具，包括疫情緊急購債計畫。」

澳央周二召開決策例會，一如市場預期按兵不動，基準利率維持於0.10％不變，3年期公債殖利率目標同樣維持不動。

對於近來債息上揚的情況，澳央總裁洛威（Philip Lowe）在會後聲明中特別強調，「央行已準備好依據市場情況調整購債計畫，一旦有需要就會加碼購債。」

為了壓低債息，澳央上周開始明顯加大進場購債的力度。澳央去年11月宣布1,000億澳元（777億美元）購債方案，今年2月宣布再加碼1,000億澳元，購債計畫並展延到今年9月。

洛威同時表示，「決策理事會同時將致力於維持高支持度的貨幣環境，直到達到政策目標為止。理事會並認為，政策目標要達標最快也要等到2024年。」

澳央的展望之所以如此保守，主要原因在於薪資成長持續疲軟，而且就業市場預料還需好幾年才能走強到足以帶動薪資明顯成長，進而拉升通膨回升到澳央2到3％的區間目標。

(工商 )