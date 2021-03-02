全球使用者超過6千萬的創作平台「pixiv」，集結來自世界各地創作者所投稿的插畫、漫畫、小說。2日起將以台灣創作者為主角，首次舉辦海外特展《Artists in Taiwan》，展出超過80位台灣創作者作品。並與台灣出版社合作，同步於日本出版台灣漫畫家、插畫家精選集，讓畫技精湛並帶有個人特色的台灣創作者提高國際能見度。

蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫表示，近年來台灣漫畫、插畫創作能量越來越興盛，不少產業開始尋求圖像創作者合作，為自身產業推廣加分，但要立刻找到中意的創作者並不容易，《Artists in Taiwan：臺灣插畫．漫畫家藝術精選》即能成為參考指標。

《Artists in Taiwan：臺灣插畫．漫畫家藝術精選》共收錄83位台灣圖像創作者作品，以名簿式畫集呈現每位創作者介紹，連個人信箱、社群帳號、粉絲專頁等資訊都羅列其中。封面由台灣繪師VOFAN繪製，他曾為日本小說家西尾維新繪製輕小說《化物語》插圖，隨作品動畫化，他也逐漸於日本累積知名度，12日將於展場親自示範作畫過程。

收錄於精選集中的多位創作者，2日齊聚展場，開心和自身作品合影。如曾代表台灣參加法國安古蘭漫畫節及德國法蘭克福書展的漫畫家左萱，展出《晴天的九份》，該作為文化部駐日本台灣文化中心2020年邀請左萱繪製年度計畫摺頁文宣品，利用鐵花窗、老磁磚的細節，呈現最道地的台灣街景特色，在日本大受好評。

pixiv指出，本書企劃源自於 pixiv 的理念「創造讓創作活動變得更有趣的地方」，並選擇以臺灣為海外首站，今後也將積極與世界各地的出版社和創作者合作展開更多元的系列。pixiv期許，透過這本畫集，讓世界各地的創作者能夠超越地域和語言的限制，將自己的作品傳遞出去，促成進一步的交流。

(中時 )