美國10年期公債殖利率不斷飆升，甚至一度突破1.6%水準，創下2020年2月以來波段高點，讓風險資產包括美股大幅修正，在去年3月美股股災大跌之際狂撈一票的風險投資公司Hercules Investments首席投資長James McDonald警告，該數值有望來到2.5%，進而觸發標普500指數暴跌20%的可能性。

美股去年3月股災之際，James McDonald大量買進與波動性掛鉤的ETF價外看漲期權，平均每筆交易獲利達90%。James McDonald表示，股票的風險溢價與美債殖利率掛鉤，研究報告指出，美國10年期債券殖利率1個百分點的漲幅，將導致標普500指數本益比收縮18%，至於那斯達克100指數(代表美股科技股的指數)更收縮22%。

伴隨著債券殖利率不斷上揚，這會使得一部分投資人將資金棄股轉債，無疑是對大盤上漲的不利因素，這相當不利對於成長股的漲勢，過去一段時間，未來經濟復甦的表現將更加強勁，通膨率開始上揚，後者又代表美國聯準會(Fed)將被迫升息。

在3月底到來之前，美國10年期公債殖利率完全可能再漲約1個百分點，來到2.5%區間。James McDonald表示，伴隨上漲的美債殖利率將有更多資金出逃股市，讓美股的趨勢麻煩愈來愈大。

去年新冠疫情肆虐，導致美國經濟嚴重衰退，Fed與美國財政部聯手救市，以無上限購債計畫以及寬鬆政策，還有大規模經濟刺激法案，美股觸底反彈，不僅收復疫情所引發的跌勢，甚至屢創歷史新高，但這也代表美債殖利率太低，其代表的無風險利率，卻在經濟復甦後開始上揚，讓股市反而在經濟復甦後開始修正。

(中時新聞網)