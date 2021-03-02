日本厚生勞動省表示，一名60多歲的女性在接種新冠病毒疫苗後，卻在4天後死亡。這是第1起接種疫苗死亡的事件。據厚生勞動省的說法，死亡原因是「蛛網膜下腔出血」，但是此情況是否與疫苗接種有因果關連，還無法確知。
時事通訊社報導，這名女性是在2月26日接種輝瑞疫苗(Pfizer-BioNTech)，卻在3月1日死亡，死者沒有潛在的疾病。
雖然事件很不幸，但不能武斷的說「疫苗導致死亡」，目前輝瑞疫苗也接種幾萬劑，先前沒有疫苗接種與蛛網膜下腔出血發作之間關係的報告。
(中時新聞網)
日本厚生勞動省表示，一名60多歲的女性在接種新冠病毒疫苗後，卻在4天後死亡。這是第1起接種疫苗死亡的事件。據厚生勞動省的說法，死亡原因是「蛛網膜下腔出血」，但是此情況是否與疫苗接種有因果關連，還無法確知。
時事通訊社報導，這名女性是在2月26日接種輝瑞疫苗(Pfizer-BioNTech)，卻在3月1日死亡，死者沒有潛在的疾病。
雖然事件很不幸，但不能武斷的說「疫苗導致死亡」，目前輝瑞疫苗也接種幾萬劑，先前沒有疫苗接種與蛛網膜下腔出血發作之間關係的報告。
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