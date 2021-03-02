味全龍王牌投手王維中今天第3度在熱身賽登板，面對樂天桃猿一軍打線，前2戰未被打者上壘的情況，第1球就被陳晨威敲安破功，最終投3.1局、被敲6安，失5分退場。

王維中前2次上場共投5局，讓打者15上15下，今天再度登板，賽前預計將投4局，不過面對桃猿一軍打線，首局王維中就有狀況，開路先鋒陳晨威鎖定第1球就敲安，並盜上二壘，之後又保送林立，雖然接連三振藍寅倫、陳俊秀，卻又被朱育賢敲出二壘安打失掉2分。

2局下王維中狀況回穩，接連三振郭嚴文、林承飛，再讓邱丹敲出左外野飛球出局。3局下一出局後，王維中被林立、藍寅倫接連敲出二壘安打掉1分，隨後他用連續三振化解可能擴大的失分危機。

4局下王維中先讓林泓育敲出中外野飛球出局後，被郭嚴文、林承飛連續敲安，教練喊暫停後決定換投，而接替上場的羅華韋沒能守成，總計他3.1局投球，共用54球，投出7次三振、1保送，被敲6支安打、失5分皆為自責分。

(中時 )