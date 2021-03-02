冒牌混血辣女兵為取信網友「虎哥」，po出大量美元照片。（圖／翻攝自當事人臉書）

高雄市一名綽號「彫虎」的男網友，日前接獲自稱Seo美韓混血女兵用簡體字私訊說，自己在敘利亞當兵，有500萬美元「黑錢」，希望彫虎能幫她跨海保管，不料彫虎神回一句「可以寄超商嗎？」，讓對方不知如何回答。

彫虎事後把二人對話PO到臉書，這名美韓混血女兵在私訊留言敘述，自己已經當了13年女兵現在想要辭職，正巧，近期「與紅十字會合作，我們去了大馬士革進行救援，敘利亞塔利班組織有大量金錢，我們之間分享了一件東西，我得到了500萬美元」。

對方還寫道：「因為是黑錢，無法存入帳戶，才跨海私訊彫虎，為了取信彫虎，還po了一整箱美鈔照片，只要彫虎同意，就可以把整箱錢寄到彫虎所在的地區、國家，事成之後她會飛到台灣拿，也會分錢給彫虎。」

由於Seo的訊息全都是簡體字，文字也不通暢，彫虎當下就知道是詐騙，便回訊：「可以寄超商店到店嗎」？之後這名Seo辣妹混血女兵就沒有再回訊。彫虎後來把這段對話po到網路，還問：「請問有人知道敘利亞的7-11的店家地址嗎？」

網友看到後大笑稱，彫虎面對傳統的詐騙伎倆，回應另類的「店到店」，也讓自己的生活意外多了一次趣談。也有人用google搜尋敘利亞的7-11地址，結果竟然跑出「高雄市大寮區的一間超商」。

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(中時新聞網)