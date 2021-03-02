楊祐寧陪你睡！電影「複身犯」聯名訂房網打造科幻旅宿 邀您玩遊戲拿大獎。（AsiaYo提供／吳康瑋台北傳真）

楊祐寧陪你睡！電影「複身犯」聯名訂房網打造科幻旅宿 邀您玩遊戲拿大獎。（AsiaYo提供／吳康瑋台北傳真）

亞洲訂房網AsiaYo加入強檔大片「複身犯」行列，聯名推出「電影複身犯科幻旅宿」，讓粉絲們身歷其境如置身電影之中，即日起開始體驗至3月20日，週週限量搶訂，入住體驗還能讓楊祐寧、張榕容等演員陪你入睡，再拿複身犯限量簽名海報及iPad等眾多好禮，歡迎民眾前來原宿時空膠囊旅館體驗，詳情請見AsiaYo活動網站。

複身犯聯名旅宿超酷科幻膠囊旅館，表現出「複身犯」電影場景圍繞在高科技的「大腦意識上傳」之實驗室、腦內的科幻空間，AsiaYo訂房網帶你體驗科幻風的膠囊型廂房結合電影人物劇照，究竟現身在你身邊的人物，誰才是真正的兇手呢 ？ 現在到聯名旅宿掃描QR code參加活動天天抽限量高額訂房金及免費入住體驗。

只要到現場體驗互動小遊戲，於互動牆上選擇一個旅宿類型配對複身犯的人格角色，即可獲取電影紀念卡及限定禮(免費住宿體驗、電影票、野餐墊、帳篷、193元等高額訂房金)。

另外AsiaYo線上加碼活動，在活動期間內於AsiaYo LINE 官方帳號上輸入「跟著AsiaYo看複身犯」的通關密語，就有機會獲得10.2吋iPad Wi-Fi機型128GB、複身犯簽名紀念海報。

此外，「複身犯」描述為偵破一起兒童綁票案，楊祐寧飾演的死刑犯「193」腦內遭強行植入多位嫌疑犯的意識，成為一個借屍還魂的怪物，除了從外觀、個性來詮釋其他人格，楊祐寧宛如台版「分裂」切換人格，與女主角張榕容大飆演技，讓觀眾身歷其境，在複雜的意識空間中找出真正凶手，現在就到活動旅宿現場體驗、打卡拍照再讓楊祐寧、張榕容等夢幻卡司陪你一起睡 。

(中時 )