經營逾40年的台中市肉品市場，在台中市政府規劃下，將於2021年底終止屠宰業務並停止拍賣豬隻，原地轉型為複合式商場。台中市家畜肉類商業同業公會2日率領數十名會員陳情指出，一旦終止屠宰業務，台中市民未來恐將吃不到溫體豬肉，希望能維持屠宰功能或尋求符合肉商需求的地點遷移，讓肉商可以生存下去。

由台中市肉品市場股份有限公司經營的台中市肉品市場，至今經營逾40年，周邊已從原來的農業區轉變為住宅林立，因為屠宰業務衍生的環境汙染及噪音問題，長久困擾周邊住戶，要求遷移肉品市場。台中市政府因此決定推動原址轉型活化，撤除屠宰及拍賣業務，轉型為綜合式商場。

台中市家畜肉類公會理事長張國樑指出，在前台中市長胡志強及林佳龍時代，規劃遷移到烏日，他們也沒有反對，台中市肉品市場一旦解除拍賣、屠宰業務後，導致業者必需重回40年前遠赴其他縣市承銷豬隻後再運回太平、大里、潭子等屠宰場屠宰，造成二度污染、遍地開花，並不符合環保效率，無形中增加運輸成本，且運輸過程路途遙遠，肉質能否維持新鮮堪憂。

張國樑強調，「市府強行通過轉型活化規劃案，不顧肉商生存權益」，2020年底再發布公告，從今年3月1日起逐月減少拍賣量1/3，嚴重影響台中市肉品需求，3/1台中市毛豬拍賣價每公斤77.34元，比鄰近縣市高出近10元，也比全國平均價70元高7元，顯示供需失調，無法平穩物價。

台中市家畜肉類公會總幹事李渙文則表示，公會旗下擁有400多個會員，「一旦撤除屠宰及拍賣業務，將影響上千個家庭生計」，肉品市場的污染問題都已逐步改善，如果無法原地經營，也希望市府能尋求符合肉商需求的地點遷移，讓肉商可以生存。

台中市政府表示，台中肉品市場將保留肉品批發及零批業務，作為台中市攤商取得豬肉的交易平台，維持供應市民生鮮豬肉；同時，市府也將全力協助供應人及承銷人將屠宰業務順利移轉至周邊地區，並規劃輔導承銷人、肉商及販運商業者進行共同運銷，節省運銷成本，提升肉品品質、改善環境、促進經濟發展之效，創造市民、肉商及公司三贏。

(工商 )