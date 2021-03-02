吳宗憲、Sandy吳姍儒2日主持中天綜合台《小明星大跟班》，吳宗憲笑稱今年紅包發出去快千萬，但大女兒Sandy跟二女兒Vivian才是老闆，「現在都要看Sandy臉色」。年前節目重播辛龍過去片段引發討論，他表示：「存檔拿出來播合情合理，大家不要忘了他，多一些關心，他需要我們關懷，我們大家都在，也只能這樣子。」並提及辛龍會轉訊息給他，「我會立刻回他，能做的就這些」。

吳宗憲認為還是要看辛龍心裡的結如何打開，「這是比較重要的，真正的關心就是不要騷擾」。辛龍過年有傳訊拜年，但提及復出時機，吳宗憲坦言，「目前要看他自己，我們不再參與決定他要幹嘛，這樣比較好」。

吳宗憲曝近況。（中天綜合台提供）

鄰居羅志祥近日復出動作頻頻，吳宗憲對此沒有多說，問及會不會認購鳳梨，他直讚台灣鳳梨很好吃。他近日除了主持節目，還忙著推廣台灣自創通訊軟體PG TALK，連跑多個夜市獲得不錯迴響，除了吸塵器、紅藜果膠與藍芽喇叭，再插旗新副業，忙到不行的他笑說：「大巨蛋演唱會趕緊通過，或許那就是我的封麥演唱會。」

(中時 )