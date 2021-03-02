28歲的沈建宏即將在11日高唱從軍樂，入伍服役一年，他近日忙著與友人聚會，1日還與熊熊等藝人一起去畫壓克力畫，以4小時完成的畫作「亂世求生」捐給家扶基金會進行義賣募款。他昨說自己是在熊熊的私人臉書上看到有這活動就自己報名了，1日、8日、15都各有一場，但因為他11日就要去當兵了，就想說在那之前趕緊進行，距離上次拿畫筆畫畫已經是兩年多前的事了。

沈建宏說，國小、國中上美術課畫畫時，他都覺得自己很沒有天分，總覺得別人都畫得特別好，他就只能畫出竹竿、人、三根草的等級，後來反而因為畫得爛而想挑戰自己，之前也跟朋友去過其他畫室嘗試畫畫。這次有兩個老師教，一男、一女都是帥哥美女，畫的過程中遇到障礙就請教老師，他們會耐心指導，他也因此學會了一些技巧，發現在創作過程中很用心地去畫，也可以越畫越好。

沈建宏支持公益花了4小時去畫壓克力畫捐贈義賣。（家扶基金會提供）

他過去一年因為疫情導致不少拍戲計畫延宕，大多在忙著當YouTuber、經營直播平台，拍攝一些跟穿搭有關的類型題材影片，然後也做一些街訪，他是在好友陳奕的建議下，決定趕快去服兵役，日前剛從大陸回來，最近都在忙著跟朋友家人多聚聚，過幾天還邀約幾個好友要一起幫他進行「剃髮」儀式。

(中時 )