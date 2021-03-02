台南市市道174線為往來六甲、東山、楠西等區的重要交通樞紐，但山區地質多屬泥岩，每逢汛期豪雨，常致邊坡土石鬆動滑落，去年一波豪大雨，部分未整治路段更造成多處坍方，南市府工務局動用災害準備金經費約1200萬元，預計8月底前完成路段整治。

工務局表示，市道174線六甲、東山段地質多屬泥岩，具有遇水軟化之特性，豪雨期間，易使邊坡隨雨水挾帶土石滑落，更甚將使地層滑動變位，導致既有結構體受損。其中，尤以174線35K至46K及接續之路段（現已改為市道175線）最為嚴重。

工務局近兩年積極針對六甲區、楠西區等20多處道路受損坍方處，陸續分階段設置防落石網、箱型石籠，防止土石崩至路面，後於坡面鋪設植生網，以穩固坡面，效果良好。

然而，去年因8月26日豪雨事件，再次導致部分未整治路段坍方受損，工務局將繼續進行災害復建工程，針對上邊坡土石滑落段設置較柔性、對環境影響小的掛網植生生態工法，並積極於滑動顯著AC裂縫、溝體損壞路段，於下邊坡設置基樁擋土牆，修復側溝擋牆及路面等，以減緩走山滑動災害行為，恢復道路設施正常使用。

目前已順利完成發包作業，預計今年3月10日前開工，預計8月底前完工。因施工期間部份與汛期重疊，工務局將加強督導承攬廠商相關防汛整備作業，並基於安全及品質前提下，積極努力於颱風豪雨季節前完工。

市道174線東山區段鄰近西口小瑞士、烏山頭水庫等遊憩景點，因當地盛產咖啡、龍眼等特色農產，主打東山咖啡之景觀餐廳及結合龍眼烘焙、柳丁摘採之農遊體驗民宿林立，為重要之觀光遊憩道路。災害復建工程完工後，期使地方交通往來無虞，活絡地方觀光產業及農業經濟發展。

(中時 )