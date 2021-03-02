動畫片《100％小狼人》從上週五元宵節上映至今，短短4天票房開出380萬的好成績，深受大朋友小朋友的喜愛。3月1日加開的電影中文版特別放映場，為本片配音的陳零九與黃偉晉出席映後活動，全場300多個座位秒殺全場爆滿。

在映後訪問過程，陳零九與黃偉晉提到他們五堅情在首映會首次觀看《100％小狼人》時的情況，5人幾乎全程都在笑，黃偉晉表示尤其是當邱鋒澤配音的角色「瘋哥」出場時，那個高亢的聲音讓大家都笑歪。陳零九也不忘虧一下小賴，認為電影角色「球球」根本聽不出來是小賴配的音，更開玩笑說：「好像其實不用請到小賴！」讓粉絲們都笑了出來。

主持人開放2個問題來讓粉絲們發問，沒想到粉絲很有才，希望陳零九與黃偉晉現場用配音角色的聲音來演繹一段電影畫面，陳零九與黃偉晉直接即興演出，逗得全場哄堂大笑。此外，另一位粉絲更提出希望他們能用台語再演一次，讓陳零九與黃偉晉直呼「太難了啦！」

為了不讓粉絲們失望，他們敬業地用台語再演一遍，讓粉絲們尖叫連連，主持人更提出如果《100％小狼人》票房大賣，未來可望出台語配音版，希望到時候能再邀請到五堅情來配音，讓陳零九笑說：「那到時候就要換個角色配了！」最後，黃偉晉也鼓勵在場粉絲們：「要像電影當中的主角相信自己，那個力量一定是最大的、無人能敵的！」電影現正熱映中。

(中時 )