大陸官方近日宣布暫停輸入台灣鳳梨，讓農民叫苦連天，民進黨上下則是全體動起來，呼籲國人多買鳳梨支持中南部農民。對此，有港媒分析認為，綜觀目前事件整體效應，大陸這一手對民進黨政府打擊其實相當精準，並提出3點分析指出，第一，此次鳳梨產地集中在民進黨台南、高雄、屏東票倉，第二，此舉突顯民進黨農業政策潰敗，第三，兩岸地理位置近，經濟紅利讓反中的蔡政府也擋不住，不敢過度升高「抗中」護體。

據中時報導，中華經濟研究院WTO及RTA研究中心副執行長李淳指出，近期大陸動作展現足夠的經濟實力，以貿易作為政治籌碼和手段，他擔心除了鳳梨之外，大陸未來可能還有其他措施，「鳳梨禁令」可能不會是最後一案。

港媒《中評社》分析指出，鳳梨事件已對民進黨每年要去化4萬多噸的鳳梨，造成不小的壓力，加上兩岸局勢若繼續僵持下去，民進黨除動員台灣人吃鳳梨，可能也拿不出什麼對應之道，且勢必會排擠其他水果的消費市場，政府強勢介入勢必影響市場機制。此外大陸其他水果進口商觀望可能跟進，也已使南部農民風聲鶴唳。

分析也發現，若依照民進黨過往風格，過去遇到這種事一定馬上搬出「芒果乾」狂罵大陸，炒作仇中轉移焦點，這次相較之下就相對保守，目前只看到外交部長吳釗燮在炒作「自由鳳梨」，連蘇貞昌都態度放軟語帶保留了。

對於鳳梨態度丕變，蔡英文日前曾下達指令要求相關部門勿太過政治化，目標是希望能恢復協商，讓台灣鳳梨重返大陸市場。

該分析還指出，蔡政府把調子放軟，絕對不止是因為年產值才新台幣14億元的鳳梨，美國總統拜登上任後美中台關係架構已明顯改變，台灣若在鳳梨事件與大陸鬧僵，會連動到整個美台關係與兩岸關係，這才是重中之重，因此蔡政府此次無法藉「炒作仇中」為鳳梨事件止血，才會急到焦頭爛額。

(中時新聞網)