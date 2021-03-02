日本近來連續4年列「有薪假國際比較調査」全世界倒數第一，就算累積有薪假也基於種種原因難以爭取，NHK一名主播則為消化積假，在離職前一個月先辭退負責主持的直播節目，在鏡頭前向觀眾道別致謝，引來觀眾叫好之聲。

任NHK晨間帶狀直播節目「asaICHI」主持班底的近江友里惠主播3月底將退職，而3月1日節目結尾時，她宣布本月5日她就自節目「畢業」，她自己說明「要開始休假…和各位見面還有4天，也請各位多指教。」語畢深深鞠躬。

日本電視主播近江友里惠。（來源：www.news-postseven.com）

近江友里惠初上任時，緊張到把置物櫃鑰匙握在手上直接上主播台，以極高親和力獲觀眾歡迎。她表明為休積架舉動雖讓忠實觀眾不捨，但也引網讚「該休的假就要休」「支持近江主播」「這是員工的權利」一片支持讚好聲。

據旅行品牌「expedia」每年例行在世界16國家與地區9200人對象的「有薪假國際比較調査」顯示，2016年至2019年連續4年皆為全世界倒數第一。而一般日本民眾認為原因常為「業務人手不足」「難以啟齒」，也有「公司不給休」等種種原因。

最新2020年排名中日本總算讓末座讓給美國，而調査對象中唯一較往年取得有薪假日數増加的是台灣，2020年增加為15天，較往年増加一天。

(中時 )