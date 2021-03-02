長治國中足球隊教練陳佳坤在一場車禍中身亡，師生都相當不捨。（長治國中提供／林和生屏東傳真）

長治國中足球教練陳佳坤農曆年節因車禍過世，面對沒有教練的首場比賽，小將們將士用命，不僅擊退近2年內沒有贏過的勁旅來義國中，更在連續2場ＰＫ賽中驚險獲勝、成功捧回金盃，隊員們希望把這得來不易的榮耀，獻給在天上的教練。

陳佳坤學生時期就是國家隊常客，更是倫敦奧運中華男子代表會成員，退下球員身分，他投身基層教育，盼為台灣培養更多足球人才。談起年僅31歲的陳，長治國中校長送銘池語帶不捨地說，他幾乎把時間留給學生，不僅訓練、賽事接送，更關心大夥生活起居。

除夕當晚，陳與家人吃完年夜飯後，騎車返回租屋處，原本要準備大年初四球隊集訓事宜，不料遇上車禍；生前他給學生今年目標，就是農曆年後的屏東縣中小學聯運，務必奪冠。

但首場賽事便遇到近2年從未打敗過的屏東唯一甲組球隊「來義國中」，在痛失教練的首場比賽，眾人齊心以一比零拿下首勝；四強賽則與林邊國中踢成平手，在ＰＫ第7人才分出勝負；冠軍賽同樣進入ＰＫ賽，最終比到第11人次，才由八年級王寬威踢進致勝球。

球隊隊長黃昱凱說，這冠軍盃他們比誰都想要拿下來，雖說賽事首重實力，但他覺得ＰＫ賽也有運氣成分，冥冥之中好像教練就在身邊給大家信心；踢進致勝球的王寬威前面曾有2球失誤，在關鍵時刻想到教練說要平常心，才終於把分數拿下。

拿到冠軍獎盃眾人情緒激動，此周在全國中等學校乙組足球複賽結束後，全隊隊員將一起把金盃帶到教練牌位前，想親口跟他說，「這榮耀我們一起做到了」。

(中時 )