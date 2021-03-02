柯泓志向李烈介紹實景棚。（翔聲國際提供）

台灣第一個專為影視拍攝而設計搭建的「拍醫院」實景棚，2日舉辦開幕記者會，新北市長侯友宜、文策院副院長張文櫻、導演朱延平、電影監製李烈、李耀華、唐在揚等近70餘位台灣影視製作業者及平台業者皆出席參觀。該棚榮獲文策院109年度「加速文化內容開發與科技創新應用補助」旗艦計畫協助300萬，總計耗資將近新台幣3000萬，在歷經10個月的規劃、設計、施工之後，於新北市深坑區落成。

近幾年台灣影視製作蓬勃發展，許多作品都會帶到醫療場景，向一般醫療院所租借時，往往因為各種因素無法順利合作，拍攝時也因為場地並非影視專用，讓攝影機以及工作人員使用空間十分侷促。近來的疫情狀況更使得醫療場所愈發難以租借，自行搭景不符合成本效益又不環保，讓醫療戲成為許多劇組焦慮來源之一。

曾經擔任《大囍臨門》、《打噴嚏》製片，現為翔聲國際負責人的柯泓志就在連續求租醫療場所無門的無奈下，認為求人不如求己，決心規劃一個永久性的醫院實景棚提供劇組租借使用。翔聲國際以團隊實際累積的拍攝需求經驗，規劃了涵蓋掛號處、候診區、看診間、開刀房、病房、走道等區的實景棚，同時也規劃了攝影機以及劇組人員的充裕使用空間。

柯泓志表示，光是這個概念在影劇圈傳開後，就受到許多正面的肯定，也獲得文策院的大力支持，終於在今年3月正式完工準備啟用。實景棚第一期占地380坪，未來會視需求擴大規劃。目前已經有60幾個劇組接洽參觀，其中30多個劇組正在安排拍攝檔期，甚至不排除同時有2個劇組同時使用，可見台灣影視產業對於醫療攝影棚的渴求。

新北市長侯友宜興致勃勃的延著病房走廊、急診室、開刀房參觀，對於實景器材以及實際搭景的運用十分讚嘆。侯友宜表示：「新北市目前有54家醫院，一進到這個拍醫院實景棚後，好像走進了第55家醫院一樣，所有的陳設都可以跟最高級的醫院相提並論，只差沒有醫院使用執照，但卻可以補上真正的醫院不方便租借劇組拍攝的缺口，配合新北市文化局協拍中心計畫以及林口影視產業園區和新莊國家電影中心，讓影視產業可以在新北市深耕，協助台灣影視起飛。」

主持人曾寶儀笑稱，現場似乎成了影視工作者的許願池，侯友宜和張文櫻也趁機聽取業界各種需求，2人皆表示新北市協拍中心和文策院都隨時傾聽大家的心聲，只要是能幫助影視產業，歡迎大家提出來不要客氣。柯泓志表示，業界朋友幫「拍醫院」實景棚取了個「醫院版中影文化城」的別名，他也期許這個企劃可以繼續擴充，成為所有同業的堅強後盾，盡可能滿足不同劇組的拍攝需求，未來亦可以開放影劇教學觀摩使用，讓實景棚達到永續利用的效益。

(中時 )