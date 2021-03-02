美國國防部前副部長羅勃．沃克聲稱，美國半導體技術從領先2代到落後2代可能只相隔110英里（約合177公里，意指台灣海峽最近的距離）。圖為谷歌地圖顯示的福建平潭島到台灣距離110英里。（圖／觀察者網）

美國國家人工智慧安全委員會(NSCAI)向美國國會發出警告稱，美國若過度依賴台灣晶片製造商，一旦大陸入侵台灣，美國恐將失去半導體技術優勢，從領先2代變成落後2代。因此除了必須採取措施防止中國竊取美國研究機構的敏感技術，還應聯合日本和荷蘭等國，限制中國大陸採購高端半導體設備。

NSCAI是美國國會設立的一個獨立專門委員會，成員大多數來自該領域的專家或高階主管，委員會主席由谷歌前執行長施密特(Eric Schmidt)擔任。該委員會於1日公佈長達756頁的年度報告指出，未來隨著中國大力投資AI先進技術，美國可能面臨戰略上脆弱的時刻，它呼籲美國應大幅增加對AI的研究資金，並建議白宮成立「科技競爭力委員會」。

目前擔任委員會聯合主席的美國國防部前副部長羅勃•沃克聲稱，美國從領先2代到落後2代可能只相隔110英里（約合177公里，意指台灣海峽最近的距離），由於大陸對台灣構成威脅，所以美國半導體對台灣的依賴是很危險的。雖然美國半導體技術目前領先中國，但需要迅速採取行動，否則很容易會失去這一優勢。如果中國大陸統一台灣，對美國來說將成為一個國家競爭力的問題。

華盛頓智庫哈德遜研究所政治軍事分析中心主任魏茨(Richard Weitz)認為，由於人工智慧有很強的「軍民融合」性質，因此這份新出爐的報告將會增加美國政策制定者更加關切人工智慧的重要性，對對未來政策產生重大影響。

英國《金融時報》引述NSCAI的報告認為，美國需要在半導體設計和製造領域建立堅韌的國內基礎。近期全球各類晶片大缺貨，讓美國對半導體產能在東亞地區的集聚感到十分不安，現在美國擁有實力堅強的晶片設計公司，包括蘋果、AMD、英偉達、高通、博通等，但晶片製造產能僅占全球12%，剩下超過80%的產能位於台積電、三星等所在的東亞地區。蘋果、AMD等公司最先進的晶片更是完全依賴台積電生產。

另一位聯席主席施密特日前已指出，美國過度依賴台灣晶片製造商，可能會失去企業與軍事上的半導體優勢。為防止中國大陸在半導體領域取得領先，NSCAI在報告中建議美國政府，應該聯合日本和荷蘭等國的半導體設備製造廠商，把監管慣例升格為國家政策，限制大陸採購高端制程設備的能力，將大陸半導體製造業維持在落後美國2代的水準。

在有關向中國大陸出口光刻機一事，荷蘭光刻機巨頭ASML最近曾向陸媒《觀察者網》表示，現在該公司向中國大陸出口DUV光刻機沒有任何問題，但極紫外光刻機（EUV）仍受出口限制。

《觀察者網》指出，大陸業者認為NSCAI瞄準的目標是尼康、佳能、ASML等全球3大光刻機大廠，因為多數美國設備製造商包括應用材料、泛林團體等，在2020年已經歷多輪向中芯國際的出口管制。NSCAI上述建議顯然是希望荷蘭和日本能加入遏制中國大陸的陣營。目前全球光刻機市場份額中，ASML約占75%、尼康和和佳能約占13%和6%。

(中時新聞網)