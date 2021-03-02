近期台灣、大陸的鳳梨產季即將到來，然而有聲音批評是台灣早期外流大陸金鑽鳳梨品種與技術，農委會表示，早在台灣與大陸交流時就已經把金鑽鳳梨引進海南島，金鑽鳳梨屬於老品種，沒有品種權的問題，就算大陸種植也不違法。

農委會副主委陳駿季表示，農業分成品種與技術兩層面，品種方面，台灣有品種權的保護機制，大陸也有，是屬地主義，然而金鑽鳳梨是民國87年育成的，屬於老品種，當時沒有品種權，因此大陸種植並不違法，台灣鳳梨目前已培育到台農23號，而台農21號之後的品種就有很嚴謹的品種權來保護。

技術方面，過去有台商帶著部分技術赴陸，不過技術是隨時更新的，細膩技術都需要透過授權方式給農民才可使用，發現沒有授權使用就會提告。因此國家對核心技術有很嚴謹的規範，新技術開發都需要經過農委會的智慧財產權審議委員會議同意後才可發表，但若涉及關鍵技術農委會就不會同意發表，更何況是輸出。

陳駿季說，我國對農業核心技術有嚴謹規範，若經查有將技術帶往國外者，將依民法求償。

(中時 )