凱達大飯店家宴推出「凱達川江粵」吃到飽活動，每人980元＋10％。（凱達大飯店提供）

迎接3月8日婦女節、3月14日白色情人節，閨蜜、情侶們何不相約大嗑美食，星級飯店端出港點吃到飽及外送優惠吸客。台北凱達大飯店家宴中餐廳推出吃到飽活動，行政主廚戴于益結合各菜系與港點設計專屬菜單，超過50道經典功夫菜，每人僅980元即可一票吃到底，再贈哈根達斯冰淇淋，挑戰饕客食量。

家宴中餐廳3月2日起於平日午晚餐時段推出「凱達川江粵」吃到飽活動，菜單內容包含開胃冷盤、經典川菜、江浙菜、廣東菜、主食、湯品、港點、甜品與飲料，開胃冷盤有川菜必點的「川味口水雞」、主廚手工特製「紅油悄悄話」、「嘴饞豬腱」、甘中帶甜的「冰梅涼瓜」等。

熱菜則有餐廳招牌菜「金沙麥片軟殼蝦」、粵菜經典菜色「雞球豆腐煲」等美味料理，搭配燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、流沙包、芝麻糊、杏仁豆腐等超過20種的港點甜品無限量供應，飯後依人數再加贈哈根達斯冰淇淋，每人只要980元＋10％，6至12歲兒童每位490元＋10％。

除了在飯店餐廳享用佳餚，亦推出「饗食趴趴GO」外帶菜單再升級，一通電話訂購，熱騰騰的美食佳餚即刻上桌，可依用餐人數挑選「歡聚精緻套餐」、「美饌共享套餐」、「御饌豪華套餐」，3至8人皆可享用，總共超過20道創意料理，外送服務訂餐時間為11：00至14：00、17：00至20：30，送餐時間為12：00至14：30、18：00至21：00，4公里內外送免運費。

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