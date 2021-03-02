曾以電影《姊妹》、《列車上的女孩》揚名全球的導演泰德泰勒、好萊塢人氣影星傑克葛倫霍聯手製作，集結奧斯卡最佳女配角艾莉森珍妮、《熊麻吉》蜜拉庫妮絲、金球獎影后奧卡菲娜等金牌卡司同台飆戲的年度爆笑喜劇《老娘演很大》，將於3月19日全台上映。

電影描述艾莉森珍妮一直是被人忽視、平凡無奇的小鎮婦人，直到生日當天丈夫失蹤，她透過新聞媒體發出尋人啟事一夕爆紅，但殊不知她內心藏著一個超級瘋狂的秘密。《老娘演很大》腦洞大開的劇情發展，讓這部電影劇本名列好萊塢劇本黑名單殊榮，導演泰德泰勒表示：「這個故事非常呈現赤裸裸的現實，但扯到爆的發展真的讓我笑到不行。」電影從一件失蹤案開始，劇情不斷翻轉再翻轉的神展開，宛如爆笑版《控制》。

《老娘演很大》藉由一段超展開的失蹤案隱隱暗諷著當今媒體亂象，與本片製片人傑克葛倫霍昔日的口碑強片《獨家腥聞》不謀而合。在《老娘演很大》演出黑道千金的金球獎影后奧卡菲娜表示：「這個故事象徵各種媒體之於人們代表了什麼，大家都說媒體是你的朋友，但是媒體絕對有非常黑暗的一面。」

演出超想紅家庭主婦的奧斯卡最佳女配角艾莉森珍妮則說：「這故事嘲諷著當今的美國文化，我認為大家對於各種形式的媒體都太過於著迷了。」導演泰德泰勒也表示：「現在大家都費盡心思想要不被忽略或重視，我們都是社群媒體這項社會大實驗的白老鼠。」

片中的主角蘇巴頓透過新聞媒體一夕爆紅，儘管她因為高知名度引來黑白兩道矚目，但高人氣成為她的武器，讓她無所不懼。曾在《老娘叫譚雅》扮演尖酸刻薄母親維妙維肖讓人眼前為之一亮的艾莉森珍妮笑說：「蘇巴頓原本是一個誰也不鳥她的隱形人，後來變成戴上各種面具的狂人，這故事非常刺激又搞笑，真的是超強的組合，我看劇本看到完全移不開眼！」

(中時 )