南台灣水情嚴峻，台南市政府向經濟部水利署爭取於台南地區設置大型淨水設施，獲得支持。南市府經發局2日邀集各單位赴樹谷園區進行大型移動式RO淨水設備設置地點現勘作業，水利署防災中心表示，近期將完成貨櫃式淨水設備設置，預計每天可以增加1000至1500噸用水，因應水情。

經發局表示，經濟部水利署評估設置大型移動式淨水設備，利用微過濾機及RO逆滲透淨水機淨化汙水，其產水水質可供工業冷卻水及生活次級用水之用（非接觸用水），免費提供鄰近區域用水戶取用，近日已完成現勘，最快將於3月底前完成設置。

經濟部宣布南市水情提升為橙燈警示，進入減量供水階段。因應水情嚴峻，南市府大力向用水大戶宣導節流，同時啟動抗旱應變機制，包括使用回收水，目前可由安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心，每日總計可提供7790噸放流水，作為灑水、澆灌、沖洗等次級用途。

另外，市府也加強用水總量管制及落實回收率、加強輔導工業區節水率達7％標準，亦定期掌握用水大戶之用水度數、辦理工業區大型節水宣導座談會等。而針對每月1000度以上工業用戶節水7％，非工業用水戶如游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，減量供水10％，預估每月省水可省2.6萬CMD，但醫療或其他性質特殊者，不在此限。

(中時 )