中國宣布停止台灣鳳梨進口，民進黨指責國民黨過去執政時把雞蛋集中同一籃，國民黨發言人盧宸緯今晚質疑，蔡政府執政已有5年時間，5年來台灣仍然高度依賴中國大陸市場，這些統計數據蔡政府自己都有，卻未曾針對可能存在的風險積極處理，「民進黨根本是迴避自身未照顧農民，並刻意以攻擊國民黨來轉移焦點」。

盧宸緯並表示，即便沒有此次中國大陸暫停鳳梨輸入事件，我國各式農產品生產過剩的問題亦時有所聞，也同樣沒見到蔡政府拿出有效的具體對策，對蔡政府來說，這或許只是冷冰冰的數字，但對農民來說，卻是長期努力的心血結晶化為烏有的辛酸。

她奉勸蔡政府，應把攻擊在野黨的時間與力氣，花在理解農民的困境，與農民站在同一視角、正視農民的辛酸與不安上，如此才是負責任的政府應有之作為。

盧宸緯並批評民進黨立委陳亭妃，凡遇蔡政府執政問題，必稱是國民黨的錯，她建議陳亭妃應盡快更新其所使用的「言論產生器」，否則每每貽笑大方，令人不忍。

(中時 )