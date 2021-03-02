學員與校方貴賓合影。（北市大提供）

因應網路社群媒體發達及普及化，同時也為體育專長項目學生開闢第二專長，增加畢業後踏入社會後的競爭力，北市大天母校區今日成立「運動傳播專長人才培訓計畫」，由教育部體育署指導協助，並由校長戴遐齡擔任計畫主持人。

在今日的開訓儀式中，戴遐齡希望能藉由此計畫增加體育專長項目的學生第二專長項目，同時也提供非競技項目科系在學習上多一種選項，畢竟網路影音是現代化趨勢，未來在生活上也都不可或缺，尤其是在使用者的年齡層越來越低。

戴遐齡特別強調，不久前與運動競技研究所所長陳奕良及足球教練張武業提及現代網路社群的影響力無遠弗屆，希望能讓學生在畢業後能銜接上在社會上的競爭力、並提升學習上的多元發展，於是開始著手規畫。由於是草創階段，因此向體育署爭取到的款項是「要五毛給十塊」，結合社會上媒體傳播相關專業人士，給予學生最多的學習資源。

開訓典禮中也邀請多位台灣體育新聞媒體專業的資深記者分享過去的體育新聞採訪與現今的差異經驗，體育署代表在儀式致詞中表示，「MOA SPORTS」（Ministry Of Education）計畫成立至今已6年，每年都有優秀人才畢業後投入運動賽事轉播工作，這二年為持續挹注更多心血，希望將更多運動賽事推廣至更多地方，尤其是年輕族群。除了運動教育，體育署也希望學生發揮所學，藉此計畫能玩出更不一樣的新媒體內容。

(中時 )