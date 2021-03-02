台灣基進立委陳柏惟罷免案，目前正進行二階段連署，但據民進黨流出的內部民調顯示，若明天就要罷免投票，有3成的台中選民會選擇投下同意罷免票，且同意罷免者出門投票意願較高，令綠營內部感到憂心。 對此，資深媒體人黃暐瀚認為，這份民調可能是要帶風向，呼籲綠營支持者挺陳柏惟，他更指出，台灣基進把這次罷免案視為擴張的機會，因此陳柏惟和該黨很積極再提升對立。

黃暐瀚1日接受《中天新聞》採訪時表示，政黨的民調可能要帶的是一個風向，讓大家意識到問題，雖然陳柏惟的仇恨值比高雄市議員黃捷高，但是台中顏家的態度目前也沒那麼明確，絕對不是反對罷免，但也沒出來鼓吹大家要支持罷免。

黃暐瀚指出，地方上的選民會對陳柏惟的言行有不同意見，但是否真如民進黨民調所說，如果明天就投票，陳柏惟就會被罷掉，表示有超過25%民眾支持罷免，且會去投票？

黃暐瀚坦言，沒辦法知道民調進行時的內部狀況，但也要反向解讀，並指這份民調是在呼籲民進黨支持者，如果不挺，陳柏惟就會倒，倒了持陳柏惟，接下來就還有其他人。

黃暐瀚認為，民進黨的民調可以參考，但等到議題成熟之後，各大媒體都會做民調，以所有的民調做參考會比較準，不要光看民進黨民調，就覺得陳柏惟一定會倒，或一定不會，還沒這麼早，現在看起來，這件事還會往後再走。

黃暐瀚發現，陳柏惟似乎並沒有打算淡化罷免議題，且還採取黃捷路線正面對決，陳柏惟背後還有很特別的背景是，他所屬的政黨台灣基進，沒有任何一席議員、沒有任何一席立委，這是台灣基進擴充版圖很好的機會，因此陳柏惟和基進黨黨工都很積極提升對立，如果陳柏惟罷免沒過，基進黨就賺到了。

"明天投票3成挺刪Q" 黃暐瀚:綠民調帶風向

(中時新聞網)