109學年UBA公開男一級8強複賽，27日世新大學、台灣師大一戰，台師大後衛林仕軒對世新阿巴西說初不當字眼，當天賽後林仕軒親自道歉並獲原諒，不過因為風波延燒，今天林仕軒再度致歉，台師大也發表聲明，決議本階段剩餘賽程林仕軒禁賽處罰。

世新大學昨天92比72擊敗輔仁大學，在8強複賽取得3勝1敗，輔大則是0勝4敗，賽後林仕軒在球隊教練王志群，台師大體育室主任王鶴森陪同下再度前往世新休息室致歉，阿巴西回應：「事發當天已經收到仕軒真誠的道歉，我早忘了這件事，心情也不受影響，對我來說，幫助球隊先拚下4強門票比較重要，其他事情我不會多想。」

其實27日世新、台師大比分接近，雙方最後關頭攻防肢體碰撞依然激烈，球員之間打出火氣、有口角，當時裁判也判雙方技術犯規，孰料風波越演越烈，台師大昨天發表聲明，表示對林仕軒處以本階段全部禁賽處分，以下為台師大聲明稿全文：

學校針對這件事情是非常認真嚴肅的面對，今天特別召開會議，做成三點的決議：

一、對於阿巴西、世新大學及所有社會大眾所造成的傷害及紛擾，公開正式的道歉。

二、對於當事人林仕軒，學校處以本階段全部禁賽的處分，也要求學生能痛定思痛，認真悔過。

三、未來學校會對學生加強品德、平權教育，避免類似的事件再次發生。

(中時 )