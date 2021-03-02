有位民眾參加一個月薪不到25K約聘職缺面試，然而面試回函上的1句話卻讓她感到徹底被羞辱。(摘自爆怨公社)

面試是讓勞資雙方互相認識的過程，不僅是了解公司運作過程，同時也是公司篩選員工的時機，至於最終會不會錄取，沒有肯定的結果。近日有位民眾參加一個月薪不到25K約聘職缺面試，然而面試回函上的1句話卻讓她感到徹底被羞辱，氣喊，「不如不要寄。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，近日參加一份工作面試，月薪不到25K，約聘到年底。在填公司人事表格時，看到其中一個選項寫著「是否有親戚在公司？」當下感覺並不太好。

原PO接著指出，當天參加面試的人一共有3人，面試完後，她卻在收到公司回信時當場氣炸，因為信裡面通知她是「備取第二名」，讓原PO瞬間覺得被公司給羞辱，氣憤表示，「代表我是最後一名阿！」

原PO表示，寧願公司不要給任何回覆，也不希望收到這種結果。「跳槽失敗我可以忍，但寄這種內容的信給我就不行！」坦言未來就算公司再回來找她，也不會去了。

貼文曝光後，網友反而一致認為公司寄信行為屬正常現象，並無不妥，同時也指出，許多公司面試前都會詢問是否有親友在同間公司任職。「這個選項每個有點規模的公司都有欸，目的是要規避風險」、「規模的公司應該不管有沒有錄取都會回覆」、「覺得這個公司沒什麼毛病，如果面試完都沒有回應才沒禮貌吧！」

原PO指出，面試完後收到公司回信時當場氣炸，因為信裡面通知她是「備取第二名」，讓她瞬間覺得被公司給羞辱。(摘自爆怨公社)

一位網友透露，面試完的回覆信相當考驗人資，若公司不發信通知，往往會有許多求職者打電話來詢問結果，甚至批說擺高姿態；若回覆地太簡潔，還會被說沒誠意；講備取又可能挨批說沒講清楚，讓人傻傻地等。網友無奈表示，「如果可以用無聲卡，誰會發遺珠函？」

(中時新聞網)