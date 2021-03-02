檢測分析大廠宜特（3289）與合作夥伴德凱（DEKRA），以及雙方合資公司德凱宜特，共同加入鴻海力推的MIH電動車平台。宜特表示，與德凱、德凱宜特等三方已有分工，在車用電子市場布局多年，已是國際一線車廠合作夥伴，加入鴻海MIH平台將可擴大電動車檢測布局並爭取更多訂單。

鴻海集團推動以MIH平台為基礎的造車工程，預計今年第四季將發表首款電動巴士及二款乘用車。鴻海集團並期望2025年搶下全球10％電動車市占率。由於電動車採用的晶片更為多元，包括面板驅動IC、CMOS影像感測器、車用微控制器、電源管理IC、金氧半場效電晶體（MOSFET）及車用二極體等，宜特專注於車用晶片檢測分析市場，加入MIH平台有助於爭取更多電動車市場商機。

宜特表示，卡位電動車市場的廠商愈來愈多，相關檢測驗證服務需求同步成長，宜特、德凱、德凱宜特等一同加入MIH平台，在電動車相關檢測分析市場有分進合擊效益。宜特將負責晶片到PCB板的檢測驗證，德凱宜特負責PCBA等級的系統驗證及可靠性檢測，德凱則提供整車驗證服務。

雖然車用晶片大缺貨造成第一季國際一線車廠被迫減產，但各國對於自駕車及電動車法規的逐步制定，今年車用電子市場成長動能強勁。宜特觀察，近期國際汽車供應鏈來台敲門，除了搶晶圓代工產能，也順道了解台灣在地汽車零組件供應鏈，特別是未來在電動車、先進駕駛輔助系統（ADAS）、自駕車的日益普及，對於半導體的需求將會快速拉升。

宜特指出，當愈來愈複雜的電子系統應用於汽車中，任一功能失效時，都有可能會對駕駛、乘客、附近車輛、以及行人等引發難以預料的威脅。汽車電子的缺陷，不但對人身安全帶來潛藏危機，緊隨其後的召回事件也將使企業擔負昂貴的認賠責任。因此，減少及預防電子元件缺陷變得至關重要，宜特可望協助客戶完成車用認證並提供相關檢測服務。

由於半導體產能供不應求，晶圓代工廠持續向先進製程推進，並擴大3D IC等先進封裝投資，宜特受惠於檢測分析訂單維持高檔，1月合併營收月減3.6％達2.57億元，與去年同期相較成長16.5％。宜特看好5G、高效能運算（HPC）、車用電子等市場的強勁成長動能，對今年營運維持樂觀看法。

(工商 )