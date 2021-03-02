美國公債殖利率竄揚，驅使投資人改投奔避險資產的懷抱，2日美元指數升至一個月高點。美元走強加上黃金不會孳息，使得此貴金屬的投資魅力頓失，國際金價周二跌至八個半月的低點。

近幾周來美債殖利率節節攀高，國際金融市場因此受到驚嚇，投資人擔心經濟擺脫新冠疫情的衝擊復甦，加上拜登政府加碼財政刺激，消費需求因此大爆發將推升通膨。

投資人急尋資金避風港的心理下湧進美元，周二兌一籃子貨幣的美元指數，曾勁升0.3％來到91.326，觸及一個月來新高，連續四個交易日走揚。

美元兌瑞士法朗攀抵去年11月來最高點，自今年1月初以來，美元兌瑞郎就升勢不斷，今年迄今升幅累計3.8％。

澳洲央行（RBA）周二的最新政策聲明，重申利率仍將維持在目前的歷史低檔後，澳元兌美元貶0.3％，紐元兌美元也跌了0.6％。

不過三菱日聯金融集團（MUFG）外匯分析師哈德曼（Lee Hardman）表示：「我們仍認為，貨幣及財政政策持續寬鬆，帶動經濟強勢復甦之下，未來一年會繼續支撐大宗商品價格走高和澳元走強。」

除了美元升值，美債殖利率竄高，也削弱投資人對黃金這種不會孳息商品的興趣，2日金價一度跌深到八個半月的低點。所幸美債殖利率自上周觸抵的一年高點回跌，抵消美元強升帶來的壓力，周二金價尾盤反彈至持平價位。

倫敦現貨金價周二早盤曾挫低到每盎司1,706.7美元，為去年6月15日來新低，但之後反彈微漲0.1％，來到1,725.3美元。

ActivTrades首席分析師德卡薩（Carlo Alberto De Casa）報告指出：「美元走強增添黃金的空頭壓力。」

花旗集團分析師調降金價展望，將2021年金價預測下修到每盎司1,800美元。花旗報告指出，「現貨金價須守住1,750美元至1,765美元的支撐點，才能避免在美債殖利率攀揚之際崩盤。」

(工商 )