藍天集團創辦人許崑泰在台投資的第一個商場新莊宏匯廣場，在疫情影響延遲於去年9月下旬始正式開幕，唯開店不到半年，原總經理陳玉寶因健康因素卸任，由崔梅蘭接任總經理，自3月起升效。

在機捷、環狀線串連，以及未來新莊、泰山塭仔圳都市計畫近400公頃住宅與商辦帶來人潮商機，由於新莊宏匯廣場為藍天群光集團視為台北雙子星的前哨站，包括前任總經理陳玉寶自2018年率領籌備團隊至經營團隊均是來自百貨業資深百貨人，近半年更受惠疫情讓消費者無法出國，而使得消費在台灣的實力驚人，總部對宏匯廣場表現滿意，此次人事調整，新人新政也使宏匯廣場打破百貨業界紀錄，開幕不到半年換團隊。

宏匯廣場全館3.1萬坪總計引進305櫃，除了商場物販稍顯不足，餐飲、娛樂與影城等是吸引來客聚客機，而原本看中聯合大樓辦公人潮與在地新莊副都心新居民日常，但平日白天人潮真的有限，多數以傍晚入店為多，假日則絕對人潮湧入，未來可望強化促銷活動，將人潮導入實體。

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