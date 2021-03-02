國片《角頭-浪流連》全台票房突破1.45億，蟬聯26天全台票房冠軍，今（２日）日監製張威縯、出品人張芷瑄帶著演員高捷、龍劭華、柯叔元、黃尚禾、吳震亞、王宣、林道禹等人回到台中大甲鎮瀾宮還願，由大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤及前立委顏寬恆為代表帶領參拜，《角頭》劇組也送上金牌答謝大甲媽，並發送限量海報及合照回饋忠實粉絲。

《角頭》劇組早在上映前一週就到大甲鎮瀾宮參拜祈福，並與民眾互動發放象徵「一元復始，萬象更新」的限量1元角頭紅包，如今帶著好成績回來還願，監製張威縯激動表示：「很感謝大甲媽祖的保佑，讓電影開出紅盤，是一定要打一塊大金牌來答謝的。」而先前才在基隆奠濟宮還願完的高捷也說：「除了很感謝眾神的幫忙外，最要謝謝的是進戲院支持的影迷們，好多人二刷、三刷還有十刷的。」

此次再來到台中鎮瀾宮的龍劭華及柯叔元，許多鐵粉一見到他們，紛紛指定要站在他們旁邊一起合照，面對眾多熱情粉絲的柯叔元表示：「發現很多的熟面孔，上次活動就有來領紅包，這次來改領海報，我都記得你們！」身為五虎將代表的黃尚禾、吳震亞，面對粉絲合照也是來者不拒，相當親民，當被問到在慶功記者會上，承諾票房突破1.5億四虎要模仿曾莞婷裸身入浴一事，兩人爽快直呼：「當然沒問題！」而缺席慶功直播的吳震亞也笑說：「直播沒感謝到的，我今天一次還！」

《角頭-浪流連》除主預告觀看次數突破208萬，電影片尾曲〈渡鳥〉MV也在近日上線，短短24小時內觀看次數飆升到4.3萬，其中MV畫面穿插《角頭》系列三集的影像，令眾多忠實角粉大喊「終於等到了」、「哭著看完的」、「融合三集的畫面，太用心了」，也有不少影迷惆悵說出「我好想頂庄阿雄（黃鴻升飾）」，讓這首歌除了道盡角頭的無奈及憂愁感，也增加了一點洋蔥在裡面。

(中時 )