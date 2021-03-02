LINE 2日表示，已完成與Yahoo日本母公司Z Holdings（ZHD）的整併作業，展望接下來發展，ZHD集團計畫在五年內投資5,000億日圓推動AI相關事業加速成長，並在日本國內與海外擴大招募5,000名AI工程師，也將把日本的成功案例擴展至台灣、泰國、印尼等市場。

ZHD同步發表ZHD營運管理架構指出，未來將持續創造合作綜效並推動事業成長，預計在2023會計年度可創造2兆日圓營收，以及2,250億日圓新高獲利。

LINE表示，ZHD和LINE是在2019年11月簽署整併意向書，同年12月簽署整併合約，去年8月簽署業務合作意向書。雙方的整併於日前正式完成。

整併後，ZHD集團全球員工人數達2.3萬人，為日本市場提供200多項服務，是日本規模最大的網路科技公司之一，整併後，日本總用戶數超過3億、商戶數達1,500萬，與日本各地方政府的合作案超過3,000筆，掌握大眾日常生活的資訊流、金流與通訊。

接下來，ZHD集團將以Yahoo!JAPAN及LINE的搜尋與入口網站、廣告、通訊為核心事業，同時，也把電商、在地垂直業務、金融科技和公共服務列為優先發展的四大領域，包括透過社群商務串連實體商店、為商業夥伴提供一條龍的電商解決方案，集團中的PayPay和LINE Pay也從店家端展開合作，預計到今年4月底，日本超過300萬個串接PayPay的店家都將可使用LINE Pay付款。

ZHD集團也將投入發展防災與醫療保健領域，LINE Healthcare公司為日本用戶所提供的LINE DOCTOR服務將為起點，陸續開發線上服藥指導、藥物宅配、與線上診療等功能，積極發展遠端醫療。

ZHD集團表示，接下來要在未來五年內投資5,000億日圓，以推動AI相關事業加速成長，並在日本國內與海外擴大招募5,000名AI工程師，並加速擴展海外市場。

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