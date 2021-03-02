行政院主計總處每5年進行1次農林漁牧業普查，桃園市政府今全國同步揭牌成立「桃園市農林漁牧業普查處」，宣布5月1日至6月30日將對展開普查，預計訪問5.2萬戶，主計處長林世杰指出，去年人口普查約10萬戶，拒訪率不到2％，相信農林漁牧業普查會更順利，呼籲謹記「3不2會」，或是可直接上網填報。

林世杰指出，農林漁牧業普查是政府定期辦理的重要基本國勢調查，1956年首度辦理，今年為第14次，透過普查結果可全面性了解桃園市農家人口特性、農地資源分布及使用狀況、農產品銷售收入等國家基礎資料，可應用於建立農民退休金制度、農業災害救助、稻田轉作等重要農經政策，並作為國土規畫、糧食安全、農業輔導策略的重要基礎參考資訊。

今年普查將從5月1日起至6月30日展開實地訪查，考量國人數位化程度日益提升，今年也善用資訊技術支援普查作業，首次建立網路填報系統，提供多元管道填報資料，希望能增進受訪者配合意願，也可以減輕普查同仁工作負擔。

林世杰說，5年前桃園約有近5.4萬戶，不諱言從事農林漁牧業者漸減，今年預計訪問5.2萬戶，但實際數據應該會稍高，普查預計動員近600人，普查對象為經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動等業者，透過訪查蒐集農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備與經營狀況等，建構農業大數據，進而制定具質效的農業相關政策。

參與揭牌的副市長高安邦強調謹記「3不2會」，普查員絕不會洩漏受訪戶個資、不問普查表以外資訊、不會要求受訪者提供帳戶等資料，也會戴識別證、親送受訪戶函，提醒民眾注意。

(中時 )