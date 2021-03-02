知情人士透露，中興通訊2日內部發文將設立汽車電子產品線，負責汽車電子領域的統一業務規劃與經營。

騰訊一線報導，2020年12月舉行的世界智能汽車大會上，中興正式發布新支點智能汽車操作系統解決方案—The Best智能系統大獎。

按照中興的規劃，未來將由軟體來定義汽車，要實現這一變革，基礎軟體平台層：操作系統發揮著至關重要的作用，新支點工業操作系統既能滿足實時性、安全性，又能滿足開放性，為構建整個智慧汽車及應用場景提供重要支撐。

2月19日，中興通訊關於「一種無線充電定位方法、裝置、系統及電動汽車」專利訊息被授權公開，具體內容含本發明涉及無線充電技術領域，特別是指一種無線充電定位方法、裝置、系統及電動汽車。通過動態圖像訊息對無線充電接收端自動進行調整，使得接收端準確近距離匹配發射端，提高充電成功率，進而提升用戶體驗。

從內部文件來，中興「造車」與華為的目標願景頗為相似，做汽車的一級供應商，賦能傳統車企。中興新支點結合自身在操作系統的技術積累，打造智慧汽車領域的操作系統解決方案，讓合作夥伴的車好造，使消費者的車好開。

(工商 )