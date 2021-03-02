大陸財政部部長劉昆2日出席二十國（G20）財長和央行行長會議時表示，世界經濟正在逐步復甦，但復甦不均衡且高度不確定。

劉昆指出，要增進國際抗疫合作，讓疫苗真正成為全球公共產品。多邊開發銀行要調整現行疫苗採購標準，為發展中國家提供更多支持。加強宏觀經濟政策協調，統籌疫情防控和經濟復甦，避免過早退出經濟支持措施。2021年中國將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度。

他續稱，推動數位經濟和綠色轉型。要為數位經濟營造開放、公平、公正、非歧視的發展環境，中方支持在2021年中達成數位經濟徵稅的多邊共識方案並消除單邊措施。

同時，各國應遵循共同但有區別的責任原則，強化應對氣候變化行動，中國將積極落實國家主席習近平宣示的碳達峰和碳中和目標。中方將與各方在共同行動、公平負擔基礎上，穩步推進緩債倡議延期及《共同框架》的落實工作，支持脆弱國家應對疫情挑戰。

(工商 )