民視八點檔《多情城市》近日將播出重頭戲，劇中Gino被黃文星陷害險墜樓，兵家綺、張家瑋、夏宇禾、何蓓蓓等人相當緊張。為求逼真劇組於頂樓拍攝，斥資6位數找來專業懸吊團隊以及防護專員，費時10小時才完成拍攝。

黃文星透露，自己已有5次吊鋼絲經驗，雖然自己不怕到高，但當安全繩索一綁好，站上7樓也有些緊張，自嘲「膀胱快失守」，休息時還靠在圍牆鎮定，被工作人員虧臉色慘白。而拍整場戲讓他感覺像坐雲霄飛車，也笑說這就是演員辛苦的地方，「尤其反派，要你上山下海跳高樓，再害怕都要盡力完成」。

怕高出名的Gino則說，當時看劇本得知跳樓戲時「一度頭皮發麻」，事前還先買飲料請客工作人員、買導演最愛的牛肉麵，希望當天拍攝順利，少讓他在空中受苦。而拍攝當天他從早上6點就梳化準備，一行人忙10個小時才完成，因吊鋼索感覺背快抽筋，空檔時趕緊拉筋舒緩，此外當天天氣好，他還先塗防曬怕曬傷，沒想到忘記塗耳朵，最後還是破皮。

《多情城市》劇組砸6位數重本拍戲，黃文星自虧膀胱差點「失守」。（民視提供）

Gino吊鋼絲，張家瑋（右起）、夏宇禾、兵家綺、黃文星、何蓓蓓開心合影。（民視提供）

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