大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）結婚5年，育有１子小海綿，近年夫妻倆屢傳婚變，婚姻狀態引發外界好奇。然而黃曉明日前與Baby現身微博之夜，小倆口雖然沒公開合體，卻被捕捉到黃曉明在台下深情凝望妻子一幕，令網友忍不住直言真是卑微的愛情。

黃曉明、Baby近年婚變說瘋傳，讓兩人互動格外引發關注。只是相較Baby日前度過32歲生日，黃曉明特地在當天凌晨00:32準時獻上祝福，Baby的反應就明顯冷淡許多，不僅沒有任何回應，當晚在微博之夜上更沒有與黃曉明有任何交流。

在大陸爆紅的藏族少年丁真(白衣者)，也在後方看黃曉明夫婦互動。(取自微博)

如今黃曉明又被捕捉到在台下凝望著Baby背影這深情一幕，當然就引發大陸網友熱議，「客觀說，如果沒有黃曉明捧，ab現在有文詠珊紅嗎」、「Angelababy有點忘恩負義了，靠黃曉明紅的，現在卻對黃曉明這麼冷漠。看的出來黃曉明還愛她，但她好冷淡…」、「沒離吧，誰會這樣看前妻」、「夫妻倆分開坐，也是挺諷刺的」、「她逃他追啊」。

其實Baby與黃曉明從交往結婚至今，一路走來就彷彿是一部言情小說般，女追男、男方有白月光趙薇、霸道總裁愛上我、追妻火葬場等各個精彩元素全齊了，被陸網友戲稱有種言情小說搬到現實中的既視感，甚至連簡介都給都寫好了，「十年前他是高高在上的大陸第一小生，手握財權無數資源，她是名不見經傳的小模特，甘願在他身邊隱忍度日。如今，她強勢歸來；而他，卻甘願為她受千夫所指。女人，你永遠逃不出我的手掌心」內容一個比一個還有創意。

(中時新聞網)