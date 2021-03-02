皇家薇庭座位於莊敬大池旁，天氣無風時可見桃園版的天空之鏡。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

大陸發布「禁鳳令」，各大企業掀起認購鳳梨熱潮，桃園「皇家薇庭」今也宣布即日起至7月底凡到皇家薇庭舉辦婚宴、春酒、聚餐等桌宴，每桌將再贈一份鳳梨水果切盤，預計採購3500顆，在4月至7月鳳梨盛產期，力挺台灣鳳農。

大陸宣布3月1日起禁止台灣鳳梨進口，許多大型科技業與金融業出手相挺，各地都掀起一股鳳梨認購熱潮，包含大立光、友達等多家企業，紛紛大量採購台灣鳳梨，餐飲業同樣拋磚引玉，採購大量噸數的台灣鳳梨以表支持。

為了支持在地農業和低碳足跡飲食，桃園「皇家薇庭」今也宣布，即日起至7月底凡到皇家薇庭舉辦婚宴、春酒、聚餐等桌宴，每桌將再贈一份鳳梨水果切盤，代表皇家薇庭對在地農業的心意，也更能夠在4月至7月間，鳳梨盛產的季節，供應外觀、甜度、含水度、果實完整度更達完美狀態的鳳梨提供給消費者。

「皇家薇庭」指出，以50桌宴席來說，要使用25顆鳳梨，皇家薇庭一年約有1萬6000桌宴席需求，每月平均約有1300至1400桌，至7月底即有約3500顆鳳梨的採購量，以此行動支持在地農業發展，並促進低碳足跡食品的推廣。

(中時 )