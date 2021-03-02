單日藻礁公投連署書再創新高！連假後的上班日，郵差送來了26箱超過2000件的信件，共計5萬3925份連署書，這是來自全台各地民眾守護桃園藻礁的滿滿心意，也讓藻礁公投連署達到最初設定的35萬份安全門檻，截至目前藻礁公投小組收到的連署書已達36萬7864份。

藻礁公投小組表示，對於喚醒了台灣民眾對環境議題的重視，感到非常欣慰。每天都有許多民眾尋著地址找到公投小組的所在地，為的是親自送上連署書，並表達支持的心意。

藻礁公投小組指出，有對就住在大潭藻礁區附近的父子，中年的兒子帶著年長的父親來到現場簽下自己的連署書之外，並再帶走10幾張空白的回去給親友，隔天又簽署完成送來；而有一位潛水愛好者，主動發起在墾丁大街的連署活動，當天就收到了80幾份的連署書。

藻礁公投小組說，這場台灣史上第一次由公民發起的環境議題公投連署活動，能夠在全台各地引起廣大的重視，並激起超過35萬人對環境的重視，是非常值得紀念的一刻。我們仍然期待能有更多的連署書湧入，有更多人看見環境永續的價值。

(中時 )