Windy段慧琳主持民視《Go Go Taiwan》，挑戰各種困難，闖出「個人新高度」，不管是東引高難度路跑或者在海中央獨自滑船，邊跑邊主持的她被笑稱是「會生小孩的男人」，近日更成立Youtube個人頻道《女力出走》，用女生角度挑戰困難賽事或登山路徑。

段慧琳表示：「跟《Go Go Taiwan》不同的是，我這個是自己用手機，或者找人用GoPro拍攝，除去大批攝影團隊同行的大陣仗，二、三個人出發，像是輕巧型的挑戰。」她了解女生體力極限，影片讓女生族群可以更了解自己的狀況，看完心裡有個基準，再去挑戰登山或騎車路徑比較不會出錯，像是女生版的「安全手冊」。

段慧琳與陳妤在山林中。（民視提供）

這次邀請金鐘新演員陳妤走進山林，挑戰略有難度的單日縱走，陳妤說自己的登山經驗不多，但沿途展現絕佳硬實力，輕鬆完走，還興奮表示一次就愛上登山，並大讚段慧琳是「登山大神」，量身精選的路線和她的性格完全相符，段慧琳說：「我不是大神，而是媒人，是用相親的角度幫陳妤選山的。」沒想到「媒合」如此成功，同時也稱讚專業演員陳妤是練武奇才，連走七小時山路都不喊累，體能底子讓人刮目相看。

陳妤說：「登山過程讓我感到非常沈澱。」並分享許多的演員心路歷程，她提到入行時拍攝了較商業性的作品，就會先在朋友面前打預防針，「這個沒有很酷，你們隨便輕鬆看就好」，直到某個作品的特映會，現場感受到觀眾對作品的反饋，才讓她體認到不要預設立場，「只要能撼動觀眾的作品就是好作品」。

(中時 )