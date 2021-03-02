男腫瘤手術後不適，強撐騎車險昏，警鳴笛送醫撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男腫瘤手術後不適，強撐騎車險昏，警鳴笛送醫撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

58歲洪姓男子日前深夜腹部疼痛，自己騎機車前往林口長庚醫院掛急診，行經振興路突然劇痛難耐，向巡守隊求援，龜山警分局大埔派出所所長黃龍泰、警員簡偉呈正好行經，當機立斷以巡邏車護送洪男趕往醫院急救，過程中員警不斷安撫，到院後由醫護人員接手，所幸經過治療無生命危險，並通知家人前往照顧，洪家人都萬分感激員警急難救助伸出援手。

龜山區洪姓男子日前進行腫瘤切除手術，2月28日連續假期疼痛難耐，晚上9點多想自行騎機車前往長庚醫院掛急診，行經振興路舊路里巡守隊崗亭前，身體劇烈陣痛，不得不停在巡邏車前方，求助正在會哨的大埔派出所所長黃龍泰、警員簡偉呈及隊員們。

大家發現洪男身體異常僵硬，且臉色慘白不斷喊疼，原想通知救護車來，但是員警擔心是心肌梗塞，當機立斷結合眾人力量，攙扶近百公斤的洪男送上巡邏車，一路鳴笛緊急救護至林口長庚醫院，所幸經急救後已無大礙，

警方也幫忙聯繫家屬趕到醫院照顧，家屬表示，洪男近日在長庚醫院進行切除腫瘤手術，身體疼痛不已勉強騎機車至林口醫院就醫，非常感謝員警伸出援手及時搶救生命。

(中時 )