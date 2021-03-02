近期美國10年期公債殖利率上升，一度飆升突破1.6%，打亂了全球股市在金牛年的向上衝勁，並以美國科技股為首，帶著各股市紛紛往下回測修正。上週五(2/26)台股加權指數大跌近500點，228連假回來之後，市場期待台股強力反彈向上，不料尾盤卻把開盤大漲的300點全部吐光光。而這幾天外資賣最多的就是台積電，看似被空軍狙擊，但沒想到，這次的狙擊手竟就是「美債殖利率」!

為何這麼說呢？其實道理很簡單，投資的資金，不外乎就是找尋報酬最高與風險最低的地方停泊，而國家公債與公司股票來比，國家的違約風險通常是比公司更低的，更何況是世界強國的美國，所以當美國公債殖利率飆升，就會出現殖利率比較的效應，造成股債市之間的資金流動。

台積電日前股價創679元的歷史新高，按照2020年的配息10元，殖利率約1.47%，而10年期美國公債殖利率數次來到1.5%之上，所以有些長線資金會從台積電流到美國公債上，也讓台積電股價面臨賣壓陷入整理。

不過從另一個角度來推斷，今年台積電配息預計會成長，如果按公司指引的10-15%的複合成長率，考量台幣升值的影響，如果配息能成長12%，從10元上升至11.2元，那用1.5%殖利率反推的話，台積電新天險價位會是747元，就這麼剛好，跟「波音747」一樣好記！不過天險不是目標價，而是隱形天花板的概念，股價不一定會到，只是越接近這個天險位置，越會有明顯的賣壓。

所以當市場得知台積電今年股利將成長後，股價遲早會回穩向上升，而美國公債殖利率維持在1.5%的水準，那台積電下一道天花板，很可能會在747元。當然，如果美債殖利率往下到1.1%水準，台積電新天險反而會上升到1000元。

在美國升息之前，台積電股價操作可以在600元以下布局，然後靠近700元提防賣壓，接近747元時，賣壓可能會最大，當然前提是美國10年期公債殖利率仍在1.5%水準，如果更低就不用擔心，但如果公債殖利率更高的話，反而要居高思危，小心又被「殖利率」狙擊了！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)