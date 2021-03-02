知名「樂扉寶寶米餅」遭前員工爆料以工業用氮氣填充米餅包裝，且工廠內充斥老鼠屍體、蟑螂流竄，衛生問題堪憂，今（2日）負責人出面鞠躬道歉，並稱使用氮氣「是疏失」，讓民眾難以接受，女星丁文琪也在廠商臉書留言開嗆：「根本就是蓄意而非疏失！」

該廠商下午在臉書PO岀道歉影片，坦承在製做上有缺失，稱與氮氣供應商洽談時，對方曾提出產品純度分析報告，本著雙方誠信的態度便合作了，沒想到氮氣氣瓶未符合相關法律規範，「我們的自身疏忽，犯下這樣的錯誤。」並強調廠區衛生環境無虞，且懷疑老鼠照片是人為設計的。

道歉文貼岀後，許多民眾仍不買單，而稍早曾在臉書分享新聞的丁文琪，就被氣哭並怒轟好噁，這次她也親自該貼文底下留言，PO出先前員工爆料的內容，質疑：「根本就是蓄意而非疏失，你敢讓你的家人吃嗎？」並認為道歉聲明只是在卸責，憤怒說：「我不用退錢，老闆你幫我吃掉吧」。

另外，由於樂扉品牌標榜有機認證，負責核發有機標章的采園生態驗證公司，今下午已暫時終止業者持有的有機標章認證，3天內評估是否全面回收所有標榜「有機」的產品，待調查結果出爐，會再評估是否重新核，調查結果最快15天內完成；目前米餅也主動下架，開放消費者退貨及換貨。

(中時新聞網)