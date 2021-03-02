台灣鳳梨近日因為檢疫原因，被大陸公告禁止輸入。住在北京的Youtuber興爺3月1日表示，台灣水果在他心中前3名，第一名就是鳳梨，台灣的鳳梨絕對是他吃過最好吃的水果，沒有之一，也是他心中第一名的水果，上天賜予最好吃的水果。興爺說，每次從台灣飛回北京，都會帶一大盒到機場，然後就通通吃掉。

他指出，台灣鳳梨在北京賣的非常貴，一顆200元到300元台幣，但是在台灣吃鳳梨，品質比在北京還要好，讓他懷疑之前在大陸吃到的苦澀感是不是假的。

興爺回憶童年吃鳳梨（大陸叫波羅），口感很澀，都會先泡鹽水。台灣品種改良很厲害，還區分為牛奶鳳梨、釋迦鳳梨、金鑽鳳梨等，台灣農民伯伯對鳳梨可以說是達到匠人精神。

他說，北京超市也很喜歡賣台灣鳳梨，但也是最貴的，一顆鳳梨大概要200到300元台幣，但真的非常好吃。

不過興爺也開玩笑說，沒到台灣吃過真正的台灣鳳梨，在大陸很可能會買到假的，因為不知道口感，從眼睛也分辨不出來。

另外，他也提到第一次吃蓮霧，看起來不起眼，但一咬下去就停不下來了，清爽的口感顛覆他對水果的認知，連他朋友也覺得是很神奇的味道，是海南的蓮霧不能比的。

北京也可以看到台灣的釋迦，但他從來沒買過，直到他來台灣嚐過以後，發現果肉非常Q，帶有淡淡果香，第一次吃還覺得太甜。

興爺最後說，在他心中，台灣的鳳梨絕對是最好吃的鳳梨，沒有之一了，他去過很多國家，吃過的鳳梨都沒有台灣好吃，且更多是一種記憶的味道，一種在機場分別的味道。

(中時新聞網)