被譽為最美主持人的女星白嘉莉，1日迎來72歲生日，好友特地幫她安排驚喜生日晚宴，邀請不少政商名流，其中還有神秘嘉賓，讓她非常高興直呼：「友情萬歲，感恩珍惜。」
1日是白嘉莉72歲生日，她的好友Nancy、菲比及立白董事長特地幫她安排生日晚宴，還瞞著她邀約一些好友到場，從她曬出的照片中可看到，到場祝福的除了歐陽龍、陳婉若外，還有不少政商名流。
其中神祕嘉賓是韓國瑜夫妻、和林鴻道賢夫妻，讓她開心直呼，「友情萬歲，感恩珍惜」。而保養得宜的白嘉莉不僅維持凍齡美貌，身材也是依舊纖細，讓粉絲也誇讚她「青春永駐，永遠優雅動人」、「永遠的女神」。
白嘉莉因主持《群星會》、《銀河旋宮》等節目走紅，被譽為最美麗的主持人，70年代紅即一時，29歲那年她選擇遠嫁給印尼富商黃雙安，雖然在演藝圈僅僅10年，但已成為經典傳奇，去年她從印尼返台舉辦新書《白嘉莉回眸》發表會，因為疫情的關係，也在故鄉台灣留了1年。
而因為方便，白嘉莉在台灣都住在君悅飯店，住房費應該燒了不少錢？她笑說沒有去算，她也透露有朋友找她到南部定居，白嘉莉已經有考慮在台灣置產，不過因為很忙，買房子之後還要裝潢，未來會怎麼規畫都沒有定數，她表示一切隨緣。
(中時新聞網)
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