大陸海關總署日前宣布台灣鳳梨禁止輸入境內，名嘴黃創夏近日則呼籲國人「每位國人只要1天吃18公斤的鳳梨，連吃兩周就好，有很難嗎？我們怕什麼」，令收看節目網友相當驚訝，將其截圖PO網引起熱議，國民黨台南市議員謝龍介受訪回應，「那外行的吼，可能大家不了解」，他認為，政府支持農民這是好事，但這會造成排擠效應，打亂其他水果市場供需，這件事農委會應該負起全責。

名嘴要台人吞18公斤鳳梨 謝龍介吐12字。圖為鳳梨。(本報資料照)

黃創夏27日在「鄭知道了」節目表示，這些鳳梨用台灣2300萬人除下來的話，我們每個人只要吃18公斤，四、五天之內就把它解決了，對台灣來講，沒有那個問題。之後，黃創夏又說，數字會說話，他們(大陸)的那些東西，對我們確實造成傷害，那我們就把挺過去，挺農民挺過去，每個人一天18公斤鳳梨，吃2個禮拜，很難嗎？一顆就3公斤，「很難嗎？一點都不難，我們怕什麼？」

謝龍介2日接受《TVBS》政論節目「新聞翟急便」主持人翟翾專訪，被問及有名嘴發表上述言論他如何看待？謝龍介表示，「那外行的吼，可能大家不了解」，他解釋，蔡政府上下近期呼籲國人多買鳳梨支持農民，這是好事，但這可能會造成排擠效應，打亂其他水果的市場供需，他認為，此事農委會應該負起全責，一開始行政院長蘇貞昌定調鳳梨事件是檢疫問題，他個人是肯定的，但國安團隊卻見獵心喜，將其操作成政治議題，這是不對的，應該要趕快和大陸談介殼蟲(果蠅)的蟲害問題，不是將農民的擔心操作成政治議題，民進黨不應該添亂。

謝龍介強調，農委會補助10億給鳳梨農民，但這樣一般消費者還會買嗎？因為民眾會有預感認為，未來鳳梨一定會很便宜，整個市場供需平衡就亂掉了。

對於民進黨目前傾向將訂單轉向給日本、加拿大，謝龍介也說，澳洲從來沒買過我們的鳳梨，因為澳洲檢驗標準比大陸嚴格10倍，但鳳梨水分很多，運過去很多都壞掉，空運運費又貴，所以民進黨政府宣稱外銷澳洲是在誤導人民。

(中時新聞網)