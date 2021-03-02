全球新冠疫苗分配明顯貧富不均。富裕國家可以超買囤貨，貧窮國家則望眼欲穿。許多歐洲國家疫苗接種速度緩慢，歐洲的有錢人不耐久候，已搶先自費到海外施打。儘管有人批評這種行為不道德，因為可能有其他人更需要注射疫苗，但一些旅行社認為這是供需決定的市場機制下的合法選擇。

奧地利旅遊生活雜誌發行人穆查直言，他相信自由市場價值，任何人點擊他的網站Impfreisen.at都會看到這廣告詞：「先來先打，任君選擇。」

這個口號被印在一張被一片藍色海洋包圍的熱帶島嶼照片中。言下之意是：「在國內，您必須了解疫苗接種過程、官僚制度，還要等待好幾月，相關訊息還會互相矛盾，而我們將在輕鬆的環境為您快速提供疫苗以及其他好康。」

Impfreisen視顧客願意花多少錢，提供了幾個選項。依「折扣」價，疫苗接種之旅費用在3,000歐元（約10萬台幣）至4,000歐元（約13.4萬台幣）之間，例如到塞爾維亞打了一劑疫苗後快速回國。

美國嬌生公司研發的疫苗僅需注射一劑就有防護力，很快會獲得歐盟批准。穆查表示，顧客若想要施打俄羅斯和中國生產的疫苗，他也可以安排。

如果有人想來一趟疫苗接種豪華之旅，要價高達2萬歐元以上。目的地可能到波斯灣地區或印度，顧客打完第一劑後在當地停留三周，追加第二劑再回國。這家奧地利公司提供前往杜拜的客制專屬行程，包括下榻杜拜帆船飯店，專車接送服務和管家。

在英國，高檔私人俱樂部「騎士橋團」（Knightsbridge Circle）提供杜拜疫苗假期，收費高達4萬英鎊（約155萬台幣），包括頭等艙航班、住宿，以及美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，或中國國藥集團的疫苗。騎士橋團的會員不乏執行長、企業家，皇室和名人，會員須年繳會費2萬5000英鎊（約97萬台幣）。

(中時 )