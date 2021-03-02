全台灣首部女子高中籃球隊的連續劇《女孩上場》，由百位球員裡海選出18位素人，由金鐘影后黃采儀擔任指導，進行每週2次、歷時3個月的表演課。並由前職業球員吳欣穎擔任劇中的戰術教練，還有知名籃球員如馬怡鴻、許智超支援拍攝，增添本劇亮點。

劇中飾演球隊教練的蔡嘉茵，曾以電影《大餓》獲得台北電影節最佳新演員、桃園電影節未來之星，入圍金馬獎最佳新演員。她高中、大學都是籃球體保生，擁有深厚的籃球底子。這次為戲特別去考籃球C級教練證，上由錢薇娟、顏行書等籃球明星授課的運動傷害、球員保護課程，著實為角色做足準備。

曾製作《台北歌手》、《我們與惡的距離》、《白蟻》的製作人陳南宏表示，對一個籃球劇來說，演員的球技也應該是演技的一部分，這些球員們早已用青春投入，劇本裡的酸甜苦辣，也在他們高中的青澀歲月裡反覆演繹，這些點點滴滴的累積，是後天的演技無法複製，這也是為何找球員訓練成演員的最大原因。

《女孩上場》內容敘述在苗栗楠鄉高中，有一群各有個性但都熱愛籃球的女孩們，有限的資源及球技，讓她們不敢多做妄想，一如對自己的人生。直到有一天，據說將有從甲級球隊轉學到楠鄉就讀的學生，讓她們突然萌生挑戰甲級，甚至進入八強前進小巨蛋的期望。本劇由吳宗叡執導，蔡嘉茵、范姜泰基、張瑀希、徐瑞蔆、蔡佳芸、高倩怡、林小嬋、李蕙蓉、邱思婷、邱愷芯主演，3月22日起，週一週二晚間十點，客家電視頻道、網站、YouTube、四季線上、CATCHPLAY+、KKTV、LiTV、LINE TV、myVideo平台同步播出。

前職籃球員馬怡鴻客串演出。（客家電視台提供）

教練由高中大學都是籃球體保生的金馬獎最佳新演員蔡嘉茵飾演。（客家電視台提供）

金鐘影后黃采儀擔任表演指導。（客家電視台提供）

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