植物人能「甦醒」堪稱奇蹟，有阿姨突然開口說想吃牛肉麵，也有大叔偷偷吃掉床頭的乖乖被發現，創世團隊下足功夫，帶植物人看電影、逛博物館當復健，讓這樣的奇蹟不時發生。

23歲的小堅在高中一年級出車禍變植物人，轉入創世台東院，歷經照護工作團隊與治療師不斷給予感官刺激與復健運動，奇蹟甦醒，經過大約3、4年的復健，已能唱歌、說話，今天正式轉院，成為台東院首位「畢業生」。

實際上，植物人甦醒的個案並不算特別少見，創世基金會公關暨社支部組長李婷婷今天接受中央社記者專訪說，創世基金會成立35年來至少就有20到30名植物人成功甦醒。

然而，每個人甦醒後的狀況大不相同，有些人失去說話的能力、有些人仍然無法自主生活，小堅是李婷婷看過復原狀況最好的個案。

李婷婷回憶，幾年前她曾到台東院，原本應該是一片靜默的房間裡突然有人叫她「姊姊」，但房裡明明沒有其他護理師，讓她嚇了一大跳，循著聲音找到小堅，小堅一臉笑嘻嘻地說：「我現在在大便。」

原來，小堅變成植物人後短短3年內就甦醒，更是少見甦醒後能說話的個案，不僅記得車禍前發生的事，對於植物人期間的印象也能說出片段，護理人員為了鼓勵小堅重返社會，幫他開了臉書帳號，鼓勵小堅練習打字、寫下自己的故事。

每個植物人甦醒的狀況大不相同，但都令照護人員驚喜，李婷婷說，苗栗一名60幾歲的阿姨在成為植物人6年後，某天突然甦醒跟護理師說「我想吃牛肉麵」。

還有台北一名60多歲大叔則是在基金會創辦人曹慶向他敬禮時，突然舉手回禮，讓曹慶嚇了一跳，直到後來大叔好幾次偷偷吃掉放在床邊的乖乖，這才確認這名大叔真的甦醒。

李婷婷說，很多植物人甦醒後，不僅社會已和以前認識的大不相同，有些人也和家人關係疏遠，照顧團隊除了要顧及植物人的心理狀態，也會協助在住家附近找到可以持續提供復健、照顧的醫院或是課程，慢慢適應重回社會。

植物人就像是一台螢幕壞掉的主機，沒有人知道這台機器損壞的程度，即便醫學進步如此巨大，外界對於植物人的世界仍相當陌生，植物人的甦醒除了仰賴奇蹟，照護團隊更是下足功夫。

李婷婷舉例，為了給予植物人聲光刺激作為復健，每個院民房間裡都會開電視、播放音樂或錄音，也會帶植物人和家屬一起逛博物館、參觀藝術展覽等。

近年新設立的安養院也會設置聲光治療室，讓植物人院民看電影，李婷婷笑說：「有時候螢幕上播放著周星馳的搞笑片，但觀眾席卻是靜默一片，這畫面也蠻有趣的。」

根據衛生福利部統計，全台目前共有2800多名植物人，但是李婷婷說，近年統計數字看似減少，實際上基金會照顧的個案從未減少過。

李婷婷說，早年多數個案都是因為車禍事故變成植物人，但就在短短10年內，車禍事故僅剩25%，中風、失智、腦部病變等疾病因素變成植物人的案例，快速攀升至50%以上，工地意外撞到腦部變植物人的個案也有增加趨勢。

一個植物人可能壓垮一整個家，李婷婷說，家屬一方面要照顧變成植物人的家人，又要兼顧工作，尿布、看護床都是錢，加上植物人完全無法表達自己的狀況，哪裡不舒服沒人知道，長期臥床需要的營養素也和常人不同，都是照顧難題。

創世基金會估計，全台大約2/3的植物人是由家屬自行照顧，1/3由創世照顧。創世長年安養800多名弱勢家庭的植物人，等同照顧800個家庭。

李婷婷指出，很多植物人數十年來以創世為家，有的從剛出生的寶寶，長大成為少女；也有的從國中變成植物人入住創世，至今父母都過世，創世的團隊成為他僅剩的家人。

植物人照護是條漫長的道路，花費也相當驚人，照護一名植物人每月支出4萬至6萬元，創世希望邀請民眾資助植物人常年安養經費，讓清寒植物人獲得更好的照顧。

(中央社)