美國製藥業者諾瓦瓦克斯公司執行長爾克今天表示，如果美國監管機構以公司「可能未來幾週內」在英國完成的試驗數據為依據，公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。

諾瓦瓦克斯（Novavax）執行長爾克（Stanley Erck）表示，公司與美國食品暨藥物管理局（FDA）的會談正在進行中，FDA可能會要求諾瓦瓦克斯提交在美國的試驗數據，但這恐怕需要額外兩個月的時間才能完成，進而使美國當局批准疫苗的時間延到今年仲夏。

諾瓦瓦克斯公司一月公布在英國試驗的初步數據顯示，這款必須施打兩劑的疫苗對原版的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒約有96%效力，對首次在英國發現且廣泛傳播到各國的變異病毒株則有大約86%效力。

爾克還說，諾瓦瓦克斯已能大規模生產疫苗，且能有數千萬劑的庫存，已經準備好一旦獲得授權就能在美國出貨。

爾克接受媒體訪問表示：「這將是龐大的數字，數千萬劑或一億劑。」

諾瓦瓦克斯曾經承諾在今年第3季末之前向美國政府提供1億1000萬劑疫苗。爾克指出，這種情況最快可能在7月實現。

(中央社)