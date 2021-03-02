華為自行開發的作業系統鴻蒙已經開始應用在物聯網產品，卻得等到今年4月才會開始在華為高階智慧型手機中見到，雖然動作有點慢，華為消費者業務軟體總裁王成錄表示，預計今年鴻蒙作業系統裝置量將達三億台，其中兩億為華為手機，如果鴻蒙的接受度好，將是華為手機業務續命的一大關鍵。

日前在華為第三款折疊手機Mate X2發表會中，華為消費者業務執行長余承東突然宣布，鴻蒙作業系統將自今年4月開始對華為高階手機推送，Mate X2只是第一款可以更換至鴻蒙作業系統的手機，華為消費者業務軟體總裁王成錄對於鴻蒙作業系統做了更多的宣示。

他表示，華為評估今年鴻蒙作業系統的裝置量將達三億台，華為手機就佔其中兩億支，剩下一億台則為合作夥伴的產品。

雖然余承東在發表會中宣布，華為僅有高階機種會從Android改為鴻蒙，實際負責鴻蒙作業系統的王成錄表示，華為將會盡最大努力讓華為大部分手機都採用鴻蒙，他認為，市面上華為90％以上機種都會從Android升級至鴻蒙，詳細的鴻蒙作業系統推送計畫將在稍晚公布。

王成錄表示，這兩年的鴻蒙生態發展非常重要，目前華為仍有好幾億的手機用戶，如果老用戶升級到鴻蒙系統後，體驗非常好，他們可能會留下，只要能爭取到兩年的時間，華為的手機可能就回來了。

即使華為在中國市場如火如荼地推動鴻蒙作業系統，華為美國辦公室資安長Andy Purdy表示，實體清單限令讓華為必須為了拿不到美國的軟硬體供應而加緊努力其他的解決方案，可是華為仍希望繼續使用Google的軟體與應用服務，並希望能夠越快做出返回Android陣營的決定越好。

(工商 )